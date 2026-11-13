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АҚШ Мексикаға қатаң талап қойды: Мигранттар тоқтамаса, баж салығы өседі

Трамп Мексикаға баж салығын екі есе өсіретінін ескертті .

13 Қараша 2026, 18:58
АВТОР
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pixabay.com 13 Қараша 2026, 18:58
13 Қараша 2026, 18:58
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Фото: pixabay.com

АҚШ президенті Дональд Трамп Мексика билігі Америка Құрама Штаттарына қарай бет алған мигранттар керуенін тоқтатпаса, мексикалық тауарларға салынатын баж салығын дереу екі есе арттыруға дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.

Америка көшбасшысының айтуынша, аралық сайлауда республикашылдар жеңіліс тапқаннан кейін, АҚШ-тың Мексикамен шекарасын заңсыз кесіп өтуге тырысатын мигранттардың ірі топтары қайтадан құрыла бастаған.

«Мексика оларды дереу тоқтатуы тиіс, егер олай болмаса, мексикалық тауарларға салынатын баж салығы сол мезетте екі еселенеді», – деп мәлімдеді Трамп.

Сондай-ақ ол керуенге қатысушылардың арасында өзге елдер қабылдағысы келмейтін адамдардың көп екенін атап өтті.

АҚШ президентінің сөзінше, мигранттар Америка аумағына өтіп кетуге үміттеніп отыр, алайда Вашингтон оларды қабылдауға ниетті емес.

 

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