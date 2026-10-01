АҚШ әскері Ирактан толық шығарылды
2024 жылы АҚШ пен Ирак әскери миссияны кезең-кезеңімен аяқтау туралы келісімге келген.
АҚШ әскері Ирактан толық шығарылды. 30 қыркүйекте америкалық күштердің соңғы бөлімдері, негізінен Күрдістан автономиялық аймағындағы Эрбиль қаласындағы базадан кетіп, АҚШ бастаған халықаралық коалицияның Ирактағы әскери миссиясы аяқталды.
Reuters мәліметінше, АҚШ әскері Иракқа 2003 жылы Саддам Хусейн режимін құлату мақсатында кіргізілді. Америкалық күштер 2011 жылы елден кеткенімен, 2014 жылы «Ислам мемлекеті» (ИМ) террорлық ұйымына қарсы күресте Ирак қауіпсіздік күштеріне көмектесу үшін қайта оралды.
2024 жылы АҚШ пен Ирак әскери миссияны кезең-кезеңімен аяқтау туралы келісімге келген. Пентагонның мәліметінше, бұдан былай Вашингтон Ирактағы серіктестеріне нысаналы оқу-жаттығу және барлау қолдауын көрсетуді жалғастырады.
Ирак билігі америкалық әскердің шығарылуы терроризммен күрестің аяқталғанын білдірмейтінін мәлімдеді. Премьер-министр Али Фалех әл-Заидидің айтуынша, ел қауіпсіздік пен тұрақтылық үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алатын кезеңге өтті.
Сонымен қатар Иракта АҚШ әскерінің кетуі қауіпсіздік саласында бос кеңістік қалыптастыруы мүмкін деген алаңдаушылық бар. Reuters сауалнама жасаған сарапшылардың пікірінше, бұл Иран қолдайтын қарулы топтардың ықпалын арттыруына немесе «Ислам мемлекеті» ұйымының жасырын желілерінің қайта белсенділенуіне мүмкіндік беруі ықтимал.
АҚШ-тың Ирактағы 23 жылға жуық әскери қатысуы кезінде 4,5 мыңнан астам америкалық әскери қызметші қаза тапты. Ирактағы соғыс елге елеулі адам шығыны мен ұзақ мерзімді қауіпсіздік мәселелерін қалдырды.
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