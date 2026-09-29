«Тағы бір әскери қызметші қаза болды»: ІІМ желідегі ақпаратқа қатысты мәлімдеме жасады
Желіде әскери қызметшілердің қазасы мен оқиға мән-жайына қатысты расталмаған мәліметтер жарияланды. Полиция ақпараттың шынайылығын тексерді.
Полиция Маңғыстаудағы қайғылы оқиғаға қатысты жалған ақпараттың таралуына тосқауыл қойды
Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерде Маңғыстау облысында болған төтенше жағдайға қатысты шынайы ақпаратқа сәйкес келмейтін мәліметтерді тарату фактілерін анықтады.
Д.С. және Г.С. есімді азаматтардың Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшаларына әскери қызметші Ахметов А.А. туралы ақпарат жариялағаны белгілі болды. Жарияланымдарда оның суға батып бара жатқан жолдасын құтқарып, өз бетімен жағаға шыққаны, сондай-ақ оның ерлігі мен құтқарылу жағдайлары қасақана жасырылып отырғаны туралы мәліметтер таратылған.
Тексеру барысында Д.С. аталған ақпаратты алыстағы туыстарынан алғаны анықталды. Ал Г.С. бұл мәліметтерді әлеуметтік желілерден алып, олардың шынайылығын тексерместен өз парақшасында жариялағанын түсіндірді.
Аталған мәліметтер шындыққа сәйкес келмейді және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі тарапынан ресми түрде жоққа шығарылды.
Атап айтқанда, Қорғаныс министрлігі әскери қызметші Ахметов А.А.-ға қатысты түсініктеме берді. Ведомствоның ақпаратына сәйкес, Ахметов А.А. оқу-жаттығу барысында жағалауда болып, оқу-жаттығу жоспарына сәйкес көзделген міндеттерді орындаған. Онымен бірге жағалауда мерзімді әскери қызметтегі матрос Мағауия Ә.А. болған. Қазіргі уақытта екі әскери қызметші де әскери бөлімнің орналасқан жерінде қызметін жалғастырып жатыр.
Осылайша әлеуметтік желілерде А.А-ның өз бетімен жағаға жүзіп шыққаны, суға батып бара жатқан жолдасын құтқарғаны және оның ерлігі туралы ақпараттың қасақана жасырылып отырғаны жөнінде тараған мәліметтер шындыққа сәйкес келмейді, - деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі.
Сонымен қатар оқиғаға қатысты шынайы ақпаратқа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратқан Шымкент қаласының тұрғыны С.К. және Көкшетау қаласының тұрғыны К.О. анықталды.
Атап айтқанда, С.К. Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында тағы бір әскери қызметшінің қаза болғаны туралы шынайы ақпаратқа сәйкес келмейтін мәлімет жариялап, оның туыстарына қысым көрсетіліп, олардан ақша талап етіліп отырғанын мәлімдеген.
Өз кезегінде К.О. Маңғыстау облысында тағы бір әскери қызметшінің қаза болғаны туралы шынайы ақпаратқа сәйкес келмейтін мәлімет жариялаған.
Әкімшілік материалдарды қарау нәтижесінде сот шешімімен аталған тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 20 АЕК мөлшерінде айыппұл салынды, - делінген ІІМ хабарламасында.
Полиция шынайы ақпаратқа сәйкес келмейтін мәліметтерді, оның ішінде басқа тұлғалардың материалдарын қайта жариялау арқылы таратудың да жауапкершіліктен босатпайтынын ескертеді. Бөгде ақпарат көзіне сілтеме жасау азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін тексерілмеген мәліметтерді таратуға негіз бола алмайды.
Полиция әлеуметтік желі пайдаланушыларын ақпаратты жариялауға жауапкершілікпен қарауға, таратылатын мәліметтердің шынайылығын тексеруге және расталмаған ақпаратты жариялауға жол бермеуге шақырады.
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