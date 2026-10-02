Ақмола тұрғыны Instagram-дағы онлайн-ойындар үшін 4 жылға сотталды
Instagram-да құмар ойындарды ұйымдастырғаны үшін 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасы кесілді.
Ақмола облысының тұрғыны материалдық баю мақсатында Instagram әлеуметтік желісінде аккаунт ашып, құмар ойындар ұйымдастырған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Не болды?
Жыл бойы ол хабарландырулар орналастырып, тікелей эфирде құмар ойын өткізген. Онда ұтыс тігу сомасы 100-ден 2100 теңгеге дейін болды.
Ойын 4 қатысушы арасында өткен. Ең жоғары жүлде картасы бар адам жеңімпаз болып саналған. Жеңіс ұйымдастырушының пайызын шегергендегі барлық ойыншылардың ұтыс сомасынан тұрған. Қылмыстық кірістің жалпы сомасы 90,6 миллион теңгеден асып кетті. Сот үкімімен ол Қылмыстық кодекстің 307-бабының 2-бөлігінің 3) тармағы бойынша (Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру) 4 жылға бас бостандығынан айырылды, - деп хабарлады Астана қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Қала прокурорының заңсыз алынған кірісті өндіру туралы талабы қанағаттандырылды.
Прокуратура ескертеді
Елорда прокуратурасы арнайы лицензиясыз интернетте құмар ойындар мен лотереяларды ұйымдастыру қылмыстық құқық бұзушылық болып табылатынын еске салады. Заңсыз ойын бизнесінен ақша табу әрекеттері (соның ішінде Instagram және TikTok) белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруға әкеп соғады.
Айта кетейік, бұған дейін Шымкентте онлайн-ойында танысып, жасөспірімге қатысты заңсыз әрекеттер жасады деген күдікті ұсталды.
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