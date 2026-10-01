Шудың теміржол вокзалы заманауи келбетке ие болды
Жамбыл облысында 1989 жылы салынған Шу станциясының теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды. Нысанды жөндеу Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша еліміздегі 124 теміржол вокзалын реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі ауқымды бағдарлама аясында жүргізілді.
Реконструкция барысында жалпы ауданы 8 141 шаршы метр болатын вокзалдың бес қабатты ғимараты толық жаңартылды. Вокзалдың қасбеті мен шатыры, ішкі бөлмелері мен инженерлік жүйелері жаңартылып, перрон мен оған іргелес аумақ абаттандырылды.
Ерекше назар ғимараттың заманауи сәулеттік келбетіне және әрлеу материалдарының сапасына аударылды. Вокзалдың қасбеті травертинмен қапталып, іргетасы елімізде өндірілген гранит плиталарымен әрленген. Заманауи терезелер мен отандық өндірістегі энергия үнемдейтін шыныпакеттері бар «жылы» тірек-ригельді жүйенің алюминий витраждары орнатылды.
Вокзалдың ішкі бөлмелері жолаушылардың қауіпсіздігі мен жайлылығына қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып жабдықталды. Әрлеу жұмыстарында заманауи жанбайтын материалдар қолданылып, дыбыс оқшаулағышы бар тірек төбелер орнатылды, тозуға төзімді еден жабындары пайдаланылды.
Шу станциясының вокзалы I санатқа жатады. Жолаушылар ағынының орташа тәуліктік көрсеткіші шамамен 1 591 адамды құрайды. Станция арқылы Шу қаласын Қазақстанның ірі қалаларымен – Алматы, Астана, Семей, Маңғыстау, Ақтөбе, Шымкент, Түркістан, Тараз, Орал, Атырау, Қостанай, Көкшетау, Бурабай курорты, Қызылорда, Петропавл және Сарыағашпен байланыстыратын 48 жолаушылар пойызы қатынайды. Сонымен қатар, теміржол қатынасы Шу қаласын Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан қалаларымен байланыстырады.
Вокзалды қайта жаңғырту жолаушылар инфрақұрылымын жаңартуға, жайлылық деңгейін арттыруға және өңір тұрғындары мен қонақтарына қызмет көрсету үшін заманауи жағдайлар жасауға мүмкіндік берді. Жаңартылған вокзал Шу қаласының көлік инфрақұрылымының маңызды бөлігіне айналып, жолаушылар тасымалын одан әрі дамытуға ықпал етеді.
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