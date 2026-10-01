Қазан айында елімізде ауа райы қандай болады?
Синоптиктер қазан айында елімізде ауа райы жылы әрі жауын-шашын мөлшері орташа болатынын болжады. Айлық орташа ауа температурасы еліміздің басым бөлігінде климаттық нормадан 1-2°С жоғары болады деп күтіледі.
Қазан айының басында ауа райы салыстырмалы түрде жылы болады. Ел аумағында ауа температурасы +15…+25°С шамасында күтіледі. Кейін солтүстік циклонның ықпалымен республиканың барлық өңірінде жаңбыр және қар аралас жауын-шашын болады. Жел күшейіп, екпіні 15–28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Елдің солтүстік жартысында бұрқасын болуы ықтимал.
Арктикалық ауа массаларының енуіне байланысты тұман, көктайғақ және үсік жүруі мүмкін. Ауа температурасы айтарлықтай төмендейді, алайда суыту ұзаққа созылмайды.
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Батыс және солтүстік-батыс өңірлерде түнде ауа температурасы −6…+5°С-қа дейін төмендеп, күндіз +2…+11°С болады.
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Солтүстікте, шығыста және орталықта түнде −1…−6°С, күндіз 0…+8°С аралығында болады.
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Оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнде 0…+5°С, күндіз +10…+15°С болады. Таулы аймақтарда түнде −2…−10°С, күндіз +5…+10°С күтіледі.
Бірінші онкүндіктің екінші жартысында күн жылынады
Қазан айының бірінші онкүндігінің екінші жартысында Орталық Азия мен Жерорта теңізінің шығыс жағалауынан жылы ауа массалары келеді.
Қазақстанның басым бөлігінде күндізгі ауа температурасы +15…+20°С-қа дейін көтеріледі. Оңтүстік-батыста және елдің оңтүстік жартысында ауа +18…+28°С-қа дейін жылынады.
Қазанның екінші және үшінші онкүндігінде ауа райы қандай болады?
Қазанның екінші және үшінші онкүндіктерінде температуралық фон құбылып тұрады.
Батыс және солтүстік-батыс өңірлерде түнгі температура +5…+12°С-тан −5…+5°С-қа дейін, ал күндіз +18…+28°С-тан +10…+20°С-қа дейін өзгереді.
Солтүстікте, орталықта және шығыста түнде +3…+8°С-тан −1…−8°С-қа дейін, күндіз +15…+23°С-тан +3…+13°С-қа дейін төмендеуі мүмкін.
Қазақстанның оңтүстік жартысында түнгі температура +5…+10°С-тан −3…+5°С-қа дейін құбылады. Күндіз ауа температурасы +15…+23°С-тан +20…+30°С-қа дейін көтерілуі мүмкін. Кей кезеңдерде түнде −1…−6°С, күндіз +10…+15°С болады деп күтіледі.
Қазақстанда қазан айы қандай болады?
Жалпы, қазан айындағы орташа ауа температурасы Қазақстан аумағының басым бөлігінде климаттық нормадан 1–2°С жоғары болады.
Шығыс Қазақстан облысында, Павлодар облысының солтүстік-шығыс жартысында және Абай облысында ауа температурасы климаттық нормаға жақын болады деп күтіледі.
Қазан айындағы жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде климаттық норма шамасында болады.
Айта кетейік, «Қазгидромет» РМК бүгінге, 1 қазанға Қазақстанның 12 облысында дауылды ескерту жариялады. Бірқатар өңірде жаңбыр, найзағай, тұман және қатты жел күтіледі. Сонымен қатар бірнеше облыста өрт қаупі жоғары және төтенше деңгейде сақталады.
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