Алматыда тұрақта тұрған көліктің үстіне ағаш құлап түсті

Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

Бүгiн 2026, 21:50
АВТОР
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Скриншот Бүгiн 2026, 21:50
Бүгiн 2026, 21:50
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Фото: Скриншот

Алматы қаласының Алмалы ауданында ағаш құлап, тұрақта тұрған Lexus маркалы жеңіл көлікке зақым келтірді.

Алматы қаласы ПД мәліметінше, оқиға күндіз болған. Құлаған ағаш салдарынан автокөлік механикалық зақым алған. Абырой болғанда, сол сәтте көлік ішінде ешкім болмаған, зардап шеккендер тіркелген жоқ.

Оқиға орнына полиция қызметкерлері жедел жетіп, аталған деректі тіркеді.

Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шешім қабылданады.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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