Алматыда SIM-карталарды тіркеумен айналысқан алаяқ сотталды

Фото: pixabay.com

Алматылық әйел SIM-карталарды тіркеу схемасына қатысқаны үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұрын полиция әйелді ұстаған және одан әртүрлі операторларға тиесілі көп мөлшерде SIM-карталарды, сондай-ақ оларды белсендіру үшін қолданылған ұялы құрылғыларды тәркілеген.

Ол интернеттегі кураторлардың нұсқауымен әрекет етті, 'қашықтан табыс табу' туралы жарнамаға жауап берді. Ақша сыйақысына ол SIM-карталарды сатып алып, оларды танымал мессенджерлерде тіркеп, растау кодтарын үшінші тұлғаларға беріп отырған. Белсенділенген абонент нөмірлері қылмыстық схемаларда, соның ішінде алаяқтық қоңыраулар жасау үшін қолданылған, – деп хабарлады Алматы ПД.

Сот алматылық әйелді үш жылға бас бостандығынан айыруға үкім етті.

Әдетте 'SIM-карта операторлары' деп аталатын адамдар – интернет алаяқтық тізбегіндегі негізгі буындардың бірі. Көпшілік мұны зиянсыз жұмыс деп санайды, бірақ іс жүзінде олар қылмыстардың қатысушыларына айналады. Әрбір берілген код – әлеуетті алдау, – деді Алматы ПД киберқылмыспен күрес басқармасының басшысы Анес Калдыбаев.

