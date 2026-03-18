Алматыда SIM-карталарды тіркеумен айналысқан алаяқ сотталды
Алматылық әйел SIM-карталарды тіркеу схемасына қатысқаны үшін сотталды.
Алматылық әйел SIM-карталарды тіркеу схемасына қатысқаны үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұрын полиция әйелді ұстаған және одан әртүрлі операторларға тиесілі көп мөлшерде SIM-карталарды, сондай-ақ оларды белсендіру үшін қолданылған ұялы құрылғыларды тәркілеген.
Ол интернеттегі кураторлардың нұсқауымен әрекет етті, 'қашықтан табыс табу' туралы жарнамаға жауап берді. Ақша сыйақысына ол SIM-карталарды сатып алып, оларды танымал мессенджерлерде тіркеп, растау кодтарын үшінші тұлғаларға беріп отырған. Белсенділенген абонент нөмірлері қылмыстық схемаларда, соның ішінде алаяқтық қоңыраулар жасау үшін қолданылған, – деп хабарлады Алматы ПД.
Сот алматылық әйелді үш жылға бас бостандығынан айыруға үкім етті.
Әдетте 'SIM-карта операторлары' деп аталатын адамдар – интернет алаяқтық тізбегіндегі негізгі буындардың бірі. Көпшілік мұны зиянсыз жұмыс деп санайды, бірақ іс жүзінде олар қылмыстардың қатысушыларына айналады. Әрбір берілген код – әлеуетті алдау, – деді Алматы ПД киберқылмыспен күрес басқармасының басшысы Анес Калдыбаев.
