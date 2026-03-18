Алматыда Санжар Боқаев ұсталды
Алматы қаласында қылмыстық іс аясында жүргізілген тергеу әрекеттері барысында Санжар Боқаев ұсталды. Ол Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 128-131-баптарына сәйкес уақытша ұстау изоляторына қамалған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тергеу мәліметіне сәйкес, күдікті әлеуметтік желілерде жалған ақпарат таратып, қоғамда теріс пікір қалыптастыруды көздеген. Атап айтқанда, ол жекелеген азаматтардың қоғамдық саябақтарда ағаштарды заңсыз кесуі және құрылыс нысандарынан мүлік ұрлауы туралы бейнематериалдарды жариялаған.
Құқық қорғау органдарының дерегінше, аталған әрекеттер тек ақпараттық манипуляциямен шектелмеген. Тергеу нұсқасына сай, Санжар Боқаев бұл қылмыстарды өзі ұйымдастырып, қаржыландырған. Ол үшін табысы төмен азаматтарды тартып, оларға ақшалай сыйақы ұсына отырып, ағаш кесу және ұрлық жасауға тапсырма бергені айтылуда.
Сонымен қатар, күдікті аса ірі көлемде қаржы қаражатын алаяқтық жолмен жымқырды деген күдікке де ілінді.
Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр. Іске қатысты өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
Айта кетейік, Санжар Боқаев қазақстандық саясаттанушы, қоғам қайраткері әрі кәсіпкер.
- Астанада жоғалған жасөспірім 1000 шақырым жерден табылды
- Атырау облысындағы отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
- Жемқорлық үшін сотталған Бақытгүл Хаменованың жазасы жеңілдетілді
- Мәйітті сөмкеге салып, қоқысқа тастаған: Ақтөбеде 55 жастағы ер адамды өлтірген күдікті ұсталды
- «Екеуі ауыр халде»: Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккендер туралы жаңа мәлімет