Алматыда аналар референдумда дауыс беріп, жастарға үлгі көрсетті
«Қазақ аналары» қоғамдық бірлестігінің мүшелері дауыс берді.
Бүгiн 2026, 13:41
Бүгiн 2026, 13:41
Фото: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қаласы Бостандық ауданындағы сайлау учаскелерінде «Қазақ аналары» қоғамдық бірлестігінің мүшелері белсенділік танытуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Аналар отбасымен келіп, азаматтық борыштарын өтеп, жастарға үлгі болуда. Олар референдумның ел болашағы үшін маңыздылығына тоқталып, баршаны дауыс беруге шақырды.
Бірлестік өкілдерінің қатысуы сайлау процесінің қоғамдық маңызын арттыра түсуде.
Ең оқылған:
- Трамп Иранмен соғыстың қашан аяқталатынын айтты
- Маңғыстау облысында қыз алып қашқандарға үкім шықты
- Орталық Азиядағы шетел инвестициясының 68%-ы Қазақстан экономикасында шоғырланған
- Қазақстан бір аптада БАӘ-ге 7 тонна қой етін экспорттады
- Иранда қоғамда тәртіпсіздік тудыруға әрекет жасады деген айыппен 54 адам ұсталды