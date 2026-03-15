Алматыда аналар референдумда дауыс беріп, жастарға үлгі көрсетті

«Қазақ аналары» қоғамдық бірлестігінің мүшелері дауыс берді.

Бүгiн 2026, 13:41
Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Фото: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Алматы қаласы Бостандық ауданындағы сайлау учаскелерінде «Қазақ аналары» қоғамдық бірлестігінің мүшелері белсенділік танытуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Аналар отбасымен келіп, азаматтық борыштарын өтеп, жастарға үлгі болуда. Олар референдумның ел болашағы үшін маңыздылығына тоқталып, баршаны дауыс беруге шақырды. 

Бірлестік өкілдерінің қатысуы сайлау процесінің қоғамдық маңызын арттыра түсуде.

