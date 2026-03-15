Алматы облысында референдумға «ерекше қонақ» келді

Мейман жұртшылықтың назарын бірден аударды.

Бүгiн 2026, 15:22
Алматы облысындағы дауыс беру учаскелерінің бірінде сайлаушылардың назарын ерекше қонақ аударды. Өңір тұрғыны Дарын Адай референдумға өзінің «досымен» – қазақтың ұлттық киімін киген шағын роботпен бірге келді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ерекше серік жиналғандардың бірден қызығушылығын тудырды. Робот иесін учаске ішінде жанында жүріп, бірге ілесіп отырды. Көптеген сайлаушылар қызығушылықпен жақындап, роботты тамашалап, онымен бірге суретке түсті.

Дарын Адайдың айтуынша, робот ең алдымен заманауи технологияларды көрсету және адамдарға жақсы көңіл күй сыйлау мақсатында жасалған.

Мен референдумға онымен бірге келуді шештім. Мақсатым - атмосфераны сәл өзгеше етіп, технологиялардың біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігі бола алатынын көрсету. Адамдарға қызық, көпшілігі күлімдеп, жақындап көріп жатыр, – деді ол.

Ерекше «қатысушының» пайда болуы осы учаскедегі күннің ең есте қаларлық сәттерінің біріне айналып, дауыс беру барысына жағымды көңіл күй сыйлады.

