Әлемдік нарықта алтын бағасы бір күнде 1,6%-ға қымбаттады
Бұған мұнай бағасының төмендеуі мен АҚШ долларының әлсіреуі әсер етті.
Әлемдік нарықта алтын бағасы аптаны өсіммен бастады. Дүйсенбіде бағалы металдың құны 1%-дан астам қымбаттады. Бұған мұнай бағасының төмендеуі, АҚШ долларының әлсіреуі және инфляцияға қатысты алаңдаушылықтың бәсеңдеуі әсер етті. Сонымен қатар инвесторлар АҚШ экономикасына қатысты жаңа мәліметтерді күтіп отыр. Бұл деректер Федералдық резерв жүйесінің (ФРЖ) алдағы шешімдеріне ықпал етуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
9 қарашадағы сауда барысында алтынның споттық бағасы 1,6%-ға өсіп, бір трой унциясы 4 129,69 долларға жетті. Желтоқсанда жеткізілетін алтын фьючерстерінің құны да 1,6%-ға көтеріліп, 4 139 доллар болды. Ал өткен аптада алтын шамамен 5%-ға қымбаттаған.
Алтын бағасының өсуіне мұнайдың арзандауы да әсер етті. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы жаңа әскери соққылар жасалу ықтималдығы өте төмен екенін мәлімдегеннен кейін мұнай бағасы төмендей бастады. Оның айтуынша, қақтығысты тоқтату жөніндегі келіссөздер жалғасып жатыр.
Мұнай бағасының төмендеуі инфляцияның өсуіне қатысты алаңдаушылықты азайтты. Сондай-ақ пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақталу қаупі бәсеңдеді. Бұл пайыздық табыс әкелмейтін алтынға сұраныстың артуына ықпал етті.
АҚШ долларының әлсіреуі де алтынның қымбаттауына әсер етті. Доллар бағамы төмендеген кезде алтын басқа валютамен есеп айырысатын сатып алушылар үшін арзанырақ болады.
Алайда алтын бағасының алдағы өзгерісі ФРЖ-ның ақша-несие саясатына байланысты. Қазан айындағы мәліметтер АҚШ-та жұмыс орындарының саны артқанын, ал жұмыссыздық деңгейі 4,1%-ға дейін төмендегенін көрсетті. Осы деректерден кейін ФРЖ желтоқсанда пайыздық мөлшерлемені көтеруі мүмкін деген болжам күшейді.
CME FedWatch деректеріне сәйкес, трейдерлер қазір желтоқсанда пайыздық мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығын 79% деп бағалап отыр. Еңбек нарығына қатысты мәліметтер жарияланғанға дейін бұл көрсеткіш 71% болған.
Енді инвесторлар АҚШ-та жарияланатын экономикалық көрсеткіштерге назар аударып отыр. Сейсенбіде тұтыну бағалары индексі, ал жұмада өндірушілер бағалары индексі жарияланады. Бұл деректер инфляция деңгейінің өзгерісін бағалауға және ФРЖ-ның алдағы шешімдерін болжауға мүмкіндік береді.
KCM Trade сарапшысы Тим Уотерер инфляция көрсеткіштері болжамнан жоғары болса, АҚШ доллары нығайып, желтоқсанда пайыздық мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығы артуы мүмкін екенін айтты. Бұл өз кезегінде алтын бағасының өсуін тежейді.
Алтынмен бірге өзге де бағалы металдардың бағасы өсті. Күміс 2,8%-ға қымбаттап, бір унциясы 53,31 долларға жетті. Платина бағасы 1,6%-ға өсіп, 1 556,14 долларды құрады. Ал палладий 2,1%-ға қымбаттап, бір унциясы 1 044,28 доллар болды.
Ең оқылған:
- АҚШ Иранның ядролық бағдарламасы туралы ақпарат үшін 20 млн доллар сыйақы жариялады
- TikTok желісіндегі тікелей эфирде балағат сөз айтқан азамат 10 тәулікке қамалды
- АҚШ-та саяси текетірес күшейді: Трамп демократтарды тергеуді талап етті
- Алматыда сейсмологиялық станцияның жаңа ғимараты ашылды
- Газа секторында нөсер жаңбырдан 70 мыңға жуық шатыр су астында қалды