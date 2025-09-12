Әлемде: Польшадағы дрон дағдарысы, АҚШ-тағы саяси қастандық және Непалдағы қанды наразылықтар

Соңғы тәулікте әлемде бірқатар ірі оқиғалар орын алды: Польша аумағына ресейлік дрондардың енуі, АҚШ-та Чарли Керктің қастандықпен өлтірілуі, Израильдің Дохадағы әуе шабуылы, Ауғанстандағы жойқын жер сілкінісі және Непалда жастар көтерілісінен кейін премьер-министрдің отставкаға кетуі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Территориялық қауіп және дипломатиялық шиеленіс – Польшада ресейлік дрондар
Польша әуе кеңістігіне бірқатар ресейлік дрондардың енуі елдің қорғаныс жүйесін сынаққа салды. Бұл оқиға НАТО мен Еуропа Одағында қауіпсіздік шараларын күшейтуге түрткі болды.
Польша бұл әрекетті "ақырындап жасалған провокация" деп бағалап, жағдай бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне жиналу талабын қойды.
Оқиға Ресей-Украина соғысының шеткері, бірақ НАТО мүдделері үшін тікелей әсер ететін кезеңге айналды.
Непалдағы Gen-Z наразылықтары: әлеуметтік әділетсіздік пен басқару жүйесіне наразылық
Соңғы күндері Непалда жасөспірімдер мен жастар, негізінен "Gen Z" буыны, үкіметтің әлеуметтік желілерге енгізген шектеулері мен онлайн цензура саясатына қарсы жаппай наразылық бастады.
Наразылықтар полиция мен әскери күштердің қатты жауап қайтаруымен аяқталды: кем дегенде 30-дай адам қаза тауып, 1 000-нан астамы жарақат алды.
Үкімет уақытша әлеуметтік желіні блоктағаннан кейін көпшілік наразылығы күшейіп, премьер-министр К.П. Шарма Оли қызметінен кетуге мәжбүр болды.
Оппозиция мен наразылық ұйымдастырушылары Сушила Карки атты бұрынғы Жоғарғы Сот төрағасының уақытша премьер-министр болуын ұсынады.
Қала көшелері түнде коменданттық режимге өткен, әскерлер патрульге шығып, елдің бірнеше аймағында қозғалыс шектелді.
АҚШ-та саяси шиеленіс: Чарли Керктің өлімі және реакциялар
Консервативті белсенді Чарли Керк университет шарасында өлтірілді. Бұл оқиға елдегі саяси ахуалды әрі зоршылық пен саяси поляризация мәселелерін қайта жандандырып отыр.
Президент Дональд Трамп өз жақтастарын сабыр сақтап, зорлық-зомбылықсыз жауап беруге шақырды.
ФБР шараларды қолға алып, күдікке ілінген адамның бейнесін жариялады; $100,000 марапат та белгіленді жалған ақпарлар мен болжамдар таралуы да байқалуда.
Орта Шығыс: Израиль – Дохадағы әуе шабуылы, халықаралық сын
Израиль Хамас ұйымының Дохадағы дипломатиялық өкілдерін мақсат еткен әуе шабуылын жасады, бұл әрекет аймақтағы келіссөздерге қауіп төндіреді деп бағаланды.
БҰҰ негізгі саяси істер жөніндегі қызметкері бұл шабуылды "алаңдатарлық эскалация" деп атады, себебі бұл әлі де бейбіт келісімге үміт бар кезінде жасалған.
Ауыр табиғи апаттар және гуманитарлық жағдайлар
Ауғанстанның шығысында болған қатты жер сілкінісінен 2,200-ден астам адам қаза тауып, жүздеген мың адам зардап шекті. Халықаралық ұйымдар көмек талап етіп отыр.
Еске салсақ, елдегі жер сілкінісінен кейін құтқарушылар тек ер адамдарға көмектескені туралы хабарлаған едік.
Газада босқындар саны өсіп, тұрғындар күнделікті бомбалаулардан қорғану үшін елдің ішінде көшіп жатыр.