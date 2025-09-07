Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ауғанстандағы жер сілкінісінен кейін құтқарушылар тек ер адамдарға көмектескен

Бүгiн, 03:40
361
Бөлісу:
Sayed Hassib / Reuters
Фото: Sayed Hassib / Reuters

Ауғанстандағы жер сілкінісінен кейін құтқарушылар әйелдерге назар аудармаған. Бұл туралы The New York Times басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ешкім әйелдерге көмек ұсынбады, не қажет екенін сұрамады, тіпті оларға қарамады, – делінген мақалада.

Басылымның дерегінше, мұндай жағдайға елде қолданылатын мәдени нормалар себеп болған. Олардың мәдени нормасы бойынша, әйелдерге жақын туысы емес ер адамдардың қол тигізуіне қатаң тыйым салынады.

Куәгерлердің айтуынша, еріктілер мен құтқарушылар үйінді астынан ерлер мен балаларды шығарып жатқан, ал әйелдер мен жасөспірім қыздарға қауіп төнгенімен, көмек кешіктірілген.

Еске сала кетсек, 4 қыркүйекте Ауғанстанда магнитудасы 5,6 балл болатын жер сілкінісі тіркелді. Эпицентрі Желалабад қаласынан 41 шақырым солтүстік-шығыста болған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ақмола облысында дәрігер науқасты 1,5 млн теңгеге алдағаны үшін сотталды
Келесі жаңалық
ШҚО-да мәйіттік донор бірнеше адамның өмірін сақтап қалды
Өзгелердің жаңалығы