Әл-Фарабидегі жол апаты: Күдікті тергеу изоляторынан онлайн жауап береді
Алматыдағы Әл-Фараби даңғылындағы жол апатына қатысты басты сот отырысы басталды.
Бүгiн 2026, 10:41
112Фото: ©BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина
Іс Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралып жатыр. Істі судья Еркін Майшинов қарайды.
Сот отырысына күдікті Александр Пак пен жәбірленуші тарап онлайн қатысып отыр.
Еске сала кетейік, қайғылы оқиға 2026 жылдың 21 наурызына қараған түні болған.
Тергеу мәліметіне сәйкес, Zeekr көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, Mercedes көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды.
Zeekr жүргізушісі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Кейін оның жеңіл дәрежеде мас күйде болғаны анықталып, тергеу изоляторына қамалды.
Соттың алдын ала талқылауында жәбірленушілердің бірі кешірім беруі мүмкін екені хабарланды.
