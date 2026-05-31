31 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар 490 теңгеге дейін сатылып жатыр.
Бүгiн 2026, 10:17
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 10:17Бүгiн 2026, 10:17
38Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Kurs.kz мәліметінше, Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль төмендегідей бағаммен саудаланып жатыр.
Астана қаласындағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 483 теңге, сату – 490 теңге;
- еуро: сатып алу – 561 теңге, сату – 571 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,55 теңге, сату – 6,85 теңге.
Алматы қаласында:
- доллар: сатып алу – 486 теңге, сату – 488,5 теңге;
- еуро: сатып алу – 567,5 теңге, сату – 570 теңге;
- рубль 6,61–6,65 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 490 теңге;
- еуро: сатып алу – 560 теңге, сату – 569 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,6 теңге, сату – 6,67 теңге.
Ал ресми бағам бойынша:
- 1 доллар – 486,51 теңге,
- 1 еуро – 567,34 теңге,
- 1 рубль – 6,85 теңге.