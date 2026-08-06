6 тамызға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
6 Тамыз 2026, 05:44
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6 Тамыз 2026, 05:446 Тамыз 2026, 05:44
96Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 6 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT — 469.85 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 542.16 (Еуро)
TRY / KZT — 9.88 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.37 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 127.93 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 69.61 (Қытай юані)
GBP / KZT — 632.56 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.78 (Ресей рублі)
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