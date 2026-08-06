6 тамызға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

6 Тамыз 2026, 05:44
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unsplash.com 6 Тамыз 2026, 05:44
6 Тамыз 2026, 05:44
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 6 тамызға валюта бағамы:

USD / KZT — 469.85 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 542.16 (Еуро)

TRY / KZT — 9.88 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT — 5.37  (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 127.93  (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 69.61 (Қытай юані)

GBP / KZT — 632.56 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 5.78 (Ресей рублі)

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