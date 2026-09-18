+32°С: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды
Қазақстан бойынша 2026 жылғы 19-21 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы.
Қазақстанда 19-21 қыркүйекте күн жылы болады. «Қазгидромет» мәліметінше, ауа райы тұрақталып, елдің солтүстігі мен солтүстік-батысында жауын-шашын тоқтайды.
Ауа райы жылы болады
Ауа температурасы көтеріледі. Қазақстанның батысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
«Күндізгі уақытта еліміздің солтүстігінде ауа температурасы +17…+25°С, орталық өңірлер мен батыста +20…+28°С-қа дейін, оңтүстік пен оңтүстік-шығыста ауа +27…+32°С-қа дейін жылынады», – делінген хабарламада.
Синоптиктер оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың жекелеген аудандарында найзағай ойнап, жел күшейетінін және қысқа мерзімді жаңбыр жауатынын болжайды.
Таулы аймақтарда нөсер жаңбыр жаууы ықтимал. Ал оңтүстік өңірлерде жылы ауа райы сақталады.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қазан айында ауа райы қандай болатынын хабарлады.
Сондай-ақ, 2026 жылдың қазан айында қазақстандықтар неше күн демалатыны хабарланды.
Ал қыркүйек айында қазақстандықтарда ресми мереке күндері болған жоқ. Бес күндік жұмыс аптасы кезінде азаматтар сегіз күн демалса, алты күндік жұмыс аптасында тек төрт күн демалды.
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