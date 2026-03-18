19 наурызда бірнеше өңірде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Ертең ел астанасында да қолайсыз ауа райы күтіледі.
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 19 наурызда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Маңғыстау облысының оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі.
Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ. Павлодарда тұман күтіледі. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ.
Абай облысының солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Семейде күндіз көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Өскеменде тұман күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында найзағай күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкентте таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай күтіледі. Шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Петропавлда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Ақтөбеде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Қостанайда тұман күтіледі.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Жезқазғанда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ. Қарағандыда кей уақыттарда тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ.
Ақмола облысында тұман, көктайғақ күтіледі. Көкшетауда түнде және таңертең тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.
Астанада тұман, көктайғақ күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Оралда тұман, көктайғақ күтіледі.
