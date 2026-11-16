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  • – 18°С-қа дейін аяз: Қазақстанда алдағы күндері ауа райы күрт құбылады

– 18°С-қа дейін аяз: Қазақстанда алдағы күндері ауа райы күрт құбылады

2026 жылғы 17–19 қарашаға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамы.

16 Қараша 2026, 18:52
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 16 Қараша 2026, 18:52
16 Қараша 2026, 18:52
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Кең ауқымды жоғары қысым аймағы еліміздің шығысына қарай жылжиды. Оның әсерінен Қазақстанның шығысында, оңтүстігінде және орталығында жауын-шашынсыз ауа райы басым болады.

Алайда антициклонның орнын солтүстік циклонның терең жырасы басып, алдағы күндері ауа райы жағдайын нашарлатады. Алдымен еліміздің батысында, кейін солтүстік-батысы мен солтүстігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын жауады. Көктайғақ құбылыстары күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді. Солтүстік өңірлерде және оңтүстік облыстардың таулы аудандарында түнгі және таңертеңгі сағаттарда тұман күтіледі, - деп болжам жасайды синоптиктер.

Түнгі уақытта еліміздің барлық өңірінде ауа температурасы нөлден төмен болады. Қазақстанның орталығында, шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерінің таулы аудандарында ауа температурасы −13…−18°С-қа дейін төмендейді.

Күндіз ауа температурасы еліміздің батысы мен шығысында +5…+10°С-қа дейін, оңтүстік-батысында +10…+15°С-қа дейін, оңтүстігінде +10…+20°С-қа дейін, оңтүстік-шығысында +10…+18°С-қа дейін көтеріледі. Ал солтүстік және орталық өңірлерде ауа температурасы −1…+4°С шамасында болады, - делінген хабарламада. 

Айта кетейік, бұған дейін «Қазгидромет» РМК Қазақстанда биыл қыс қандай болатыны туралы болжам жасады

Сондай-ақ, қазақстандықтар желтоқсанда неше күн демалатыны хабарланды. 

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