Ауғанстанда алтын кенішінің опырылуынан екі адам қаза тапты
Тағы алты кенші жарақат алды.
15 Қараша 2026, 14:49
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15 Қараша 2026, 14:4915 Қараша 2026, 14:49
173Фото: istockphoto.com
Ауғанстанның солтүстігіндегі Бадахшан провинциясында шахта опырылып, екі адам қаза тапты. Тағы алты кенші жарақат алды. Бұл туралы Report агенттігі Xinhua агенттігіне сілтеме жасап хабарлады.
Оқиға Арғанжхва ауданында болған. Шахта опырылған сәтте бір топ кенші жергілікті алтын кенішінде жұмыс істеп жатқан.
Өңірлік полиция өкілі Эхсанулла Камгардың айтуынша, қаза тапқандар мен жараланғандардың денелері тікұшақпен провинцияның әкімшілік орталығы Файзабад қаласындағы ауруханаға жеткізілген.
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