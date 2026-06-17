17 маусымға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 03:01
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unsplash.com Бүгiн 2026, 03:01
Бүгiн 2026, 03:01
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 17 маусымға валюта бағамы:

USD / KZT — 487.17 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 565.65  (Еуро)

RUB / KZT — 6.72 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 72.11 (Қытай юані)

GBP / KZT — 654.22 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 132.65 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.57 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.52 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.88 (Украин гривнаcы)

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