17 маусымға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 03:01
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Бүгiн 2026, 03:01Бүгiн 2026, 03:01
96Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 17 маусымға валюта бағамы:
USD / KZT — 487.17 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 565.65 (Еуро)
RUB / KZT — 6.72 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 72.11 (Қытай юані)
GBP / KZT — 654.22 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 132.65 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.57 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.52 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.88 (Украин гривнаcы)
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