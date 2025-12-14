14 желтоқсанға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль валюталарының сатып алу мен сату бойынша орташа өлшенген бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарында орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 521,61 теңге, сату – 523,71 теңге;
- еуро: сатып алу – 610,95 теңге, сату – 616,24 теңге;
- рубль 6,46–6,58 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 520,41 теңгеден сатып алып, 527,39 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 609,56 теңге, сату – 619,54 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,60 теңге.
Шымкентте:
- доллар 521,96 теңгеден сатып алынып, 523,96 теңгеден сатылуда;
- еуро: сатып алу – 609,58 теңге, сату – 615,46 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,55 теңге.
Бүгінгі ресми бағамдар мынадай:
- 1 доллар – 520,38 теңге,
- 1 еуро – 612,6 теңге,
- 1 рубль – 6,54 теңге.
12 желтоқсандағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша, доллардың орташа өлшенген бағамы 522,38 теңгені құрап, 2,16 теңгеге өсті.