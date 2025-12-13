13 желтоқсанға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы валюта айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бойынша сатып алу мен сату бағамдарының орташа мәні ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарында орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 522,26 теңге, сату – 524,40 теңге;
- еуро: сатып алу – 611,31 теңге, сату – 616,75 теңге;
- рубль 6,48–6,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 520,57 теңгеден сатып алып, 527,46 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 609,51 теңге, сату – 619,49 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,60 теңге.
Шымкентте:
- долларды 522,47 теңгеден сатып алып, 524,52 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 608,50 теңге, сату – 614,39 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,57 теңге.
Бүгінгі ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 520,38 теңге,
- 1 еуро – 612,6 теңге,
- 1 рубль – 6,54 теңге.
12 желтоқсандағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 522,38 теңгені құрап, 2,16 теңгеге өскен.