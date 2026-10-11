11 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды
11 қазанға арналған валюта бағамы белгілі болды.
Kurs.kz мәліметінше, Астанада долларды орта есеппен 448,99 теңгеден сатуға, 455,99 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны 501,96 теңгеден сатып алып, 511,96 теңгеден сатуда. Ресей рублінің бағамы сату кезінде 5,17 теңге, сатып алу кезінде 5,37 теңге болды.
Алматыда долларды 451,48 теңгеден сатуға, 453,94 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны 507,44 теңгеден сатып алып, 512,06 теңгеден сатуда. Ресей рублін 5,13 теңгеден сатуға, 5,25 теңгеден сатып алуға болады.
Шымкентте долларды 452,81 теңгеден сатуға, 454,88 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны 507,50 теңгеден сатып алып, 512,88 теңгеден сатуда. Ресей рублін 5,18 теңгеден сатуға, 5,24 теңгеден сатып алуға болады.
Еске салайық, 10 қазандағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша Астанада, Алматыда және Шымкентте доллар, еуро мен рубльдің бағамы әртүрлі болды.