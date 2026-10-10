10 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды
Астанада, Алматыда және Шымкентте доллар, еуро мен рубльдің бағамы әртүрлі болды.
10 қазанда Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды. Kurs.kz деректеріне сәйкес, үш қалада да шетел валютасын сатып алу мен сату бағасы әртүрлі.
Астанадағы валюта бағамы
Астанада долларды орта есеппен 448,99 теңгеден сатуға, 455,99 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны айырбастау пункттері 501,89 теңгеден сатып алып, 511,89 теңгеден сатады. Ресей рублінің бағамы – сату кезінде 5,17 теңге, сатып алу кезінде 5,37 теңге.
Алматыдағы валюта бағамы
Алматыда долларды 452,56 теңгеден сатуға, 455,12 теңгеден сатып алуға болады. Еуро 507,50 теңгеден сатып алынып, 512,52 теңгеден сатылады. Рубльдің бағамы сату кезінде 5,14 теңге, сатып алу кезінде 5,26 теңге болды.
Шымкенттегі валюта бағамы
Шымкентте долларды 453,04 теңгеден сатуға, 455,30 теңгеден сатып алуға болады. Еуроны айырбастау пункттері 507,17 теңгеден сатып алып, 513,37 теңгеден сатады. Ресей рублінің бағамы – сату кезінде 5,17 теңге, сатып алу кезінде 5,24 теңге.
Айта кетейік, 9 қазандағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 4,06 теңгеге өсіп, 453,93 теңге болды.
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