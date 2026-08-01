1 тамызға арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
1 Тамыз 2026, 06:50
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1 Тамыз 2026, 06:501 Тамыз 2026, 06:50
129Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 1 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT — 473.59 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 544.68 (Еуро)
TRY / KZT — 10.00 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.42 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 128.96 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 70.15 (Қытай юані)
GBP / KZT — 636.60 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.61 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.94 (Ресей рублі)
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