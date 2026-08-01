1 миллионнан астам қазақстандық телемедицина қызметтерін пайдаланды
Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесінің деректеріне сәйкес, биылғы жылдың басынан бері Қазақстанның барлық 20 өңіріндегі 709 медициналық ұйым халыққа 23,1 млн-нан астам медициналық қызмет көрсетті. Оның ішінде 2,17 млн-нан астам қызмет қашықтан ұсынылды.
Телемедицина шалғай өңірлердің тұрғындарына бейінді мамандардың кеңесін уақытылы алуға мүмкіндік береді, медициналық көмекті күту мерзімін қысқартады, облыстық және республикалық клиникаларға бару қажеттілігін азайтады әрі пациенттерді тұрғылықты жері бойынша үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді. Алғаш рет қашықтан көрсетілетін медициналық қызметтердің нақты тізбесін айқындап, онлайн-қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын бірыңғай талаптары белгіленді.
Сонымен қатар, министрліктің жаңа бұйрығында телемедициналық қызметтерді көрсету кезінде қолданылатын технологиялар мен жабдықтар айқындалып, оларды ұсыну шарттары кеңейтілді.
4 мыңнан астам медициналық ұйым бірыңғай телемедициналық желіге қосылады.
Телемедицинаны дамытудың келесі кезеңі – телемедициналық инфрақұрылымды еліміздің бүкіл денсаулық сақтау жүйесіне кеңінен енгізу.
Алдағы уақытта 4 мыңнан астам денсаулық сақтау ұйымын, оның ішінде медициналық пункттерді, фельдшерлік-акушерлік пункттерді, дәрігерлік амбулаторияларды, бастапқы медициналық-санитариялық көмек орталықтарын, орталық аудандық және облыстық ауруханаларды заманауи телемедициналық жабдықтармен қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, қазіргі заманғы цифрлық шешімдер қылмыстық-атқару жүйесінің 72 мекемесінде енгізіліп жатыр. Бұл аталған санаттағы пациенттердің мамандандырылған медициналық көмекке қолжетімділігін қамтамасыз етеді.
Жобаны іске асыру нәтижесінде ауылдық жерлерде тұратын шамамен 7,5 млн тұрғынды қамтуға мүмкіндік беріліп, Қазақстанның барлық аумағында медициналық көмекті қашықтан көрсетудің бірыңғай заманауи жүйесі қалыптастырылады.
Цифрлық технологиялар мектеп медицинасында енгізіледі. Министрліктің басым бағыттарының бірі – мектеп медицинасын цифрландыру. Телемедициналық шешімдерді 6 900-ден астам мектепке енгізу жоспарланып отыр. Бұл 3,6 млн-нан астам оқушыны қамтиды. Цифрлық сервистерді пайдалану профилактикалық тексерулер жүргізуге, қашықтан консультациялар ұйымдастыруға, балалардың денсаулық жағдайын бақылауға, сондай-ақ профилактикалық жұмыстардың тиімділігін арттырып, ауруларды ерте анықтауға мүмкіндік береді.
Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесінің деректеріне сәйкес, биылғы жылдың басынан бері Қазақстанның барлық 20 өңіріндегі 709 медициналық ұйым халыққа 23,1 млн-нан астам медициналық қызмет көрсетті. Оның ішінде 2,17 млн-нан астам қызмет қашықтан ұсынылды.
Телемедициналық қызметтердің үлесі 9,4%-ға жетті. Бұл цифрлық технологиялардың практикалық денсаулық сақтау саласында кезең-кезеңімен дамып келе жатқанын көрсетеді.
Телемедициналық технологиялар ең белсенді түрде Ақтөбе облысында (13,66%), Алматы қаласында (12,42%), Батыс Қазақстан облысында (11,04%), Қызылорда облысында (10,99%), Қарағанды облысында (10,95%), Павлодар облысында (10,62%) және Түркістан облысында (10,00%) қолданылады.
Бірыңғай медициналық деректер қоймасы цифрлық денсаулық сақтау экожүйесінің негізіне айналады. Цифрлық трансформацияның маңызды бағыты – денсаулық сақтау саласының бірыңғай цифрлық экожүйесін құру. Емханалардың, стационарлардың, зертханалардың, мектеп медицинасының және телемедициналық сервистердің ақпараттық жүйелерін Бірыңғай медициналық деректер қоймасына біріктіру, кейіннен жинақталған ақпаратты Денсаулық сақтау министрлігіне ұсыну көзделген. Бұл басқарушылық шешімдерді объективті деректер негізінде қабылдауға, саланы басқарудың тиімділігін арттыруға, медициналық көмектің сабақтастығын қамтамасыз етуге және денсаулық сақтаудың бірыңғай цифрлық кеңістігін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Бүгінде телемедицинаның ең сұранысқа ие форматтары – қашықтан консультациялар мен консилиумдар.
Сонымен қатар, Министрлік пациенттерді қашықтан мониторингтеу, телеметриялық электрокардиография, жасанды интеллект технологиялары және басқа да заманауи цифрлық сервистерді дамытуда зор әлеует бар деп есептейді.
Телемедицинаны дамыту жөніндегі кешенді шараларды іске асыру ауылдық денсаулық сақтау жүйесін жаңғыртуға, азаматтардың тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы медициналық көмекке тең қолжетімділігін қамтамасыз етуге, медициналық ұйымдардың жұмыс тиімділігін арттыруға және әрбір пациенттің қажеттілігіне бағдарланған заманауи цифрлық денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
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