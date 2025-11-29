Қазақстанның соңғы жаңалықтары
"Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн": Астанада бірқатар нысан қызғылт-сары түспен жарықтандырылды

Бүгiн, 21:42
100
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Астанада «Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн» халықаралық акциясын қолдау мақсатында қаладағы бірқатар маңызды нысандардың қасбеттеріне қызғылт-сары түсті жарық жағылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қызғылт-сары түс – жылылықтың, үміттің және ынтымақтың символы. Әлемдік қауымдастық бұл түсті әр адамның құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа нөлдік төзімділік қалыптастыру және қоғамның назарын осы мәселеге аудару мақсатында қолданады.

Акция аясында елорданың танымал ғимараттары мен қоғамдық орындары ерекше реңкке боялып, тұрғындарға зорлық-зомбылық мәселесінің өзектілігін және оған қарсы күрестің маңызын еске салады.

Жарықтандырылған нысандар зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге қолдау көрсетудің, үнсіз қалмаудың және қауымдастық болып әрекет етудің қажеттігін паш етеді.

