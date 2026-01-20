Жылқы етінің импорты екі есеге артты

2025 жылдың 11 айында Қазақстанға 10,7 миллион долларға 3800 тонна жылқы еті әкелінді. Бұл өткен жылдың сәйкес көрсеткіштерімен салыстырғанда сәйкесінше 100% және 119% өскенін көрсетеді. Бұған жаңа піскен, салқындатылған және мұздатылған ет кіреді, дегенмен тауарлардың жіктелуіне есек немесе қашыр еті де кіруі мүмкін. Мамандардың айтуынша, жеткізілімнің негізгі бөлігін жылқы еті құрайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Айта кетейік, 2022 жылдың қаңтар-қараша айларындағы шыңдарға жақын болғанына қарамастан, қазіргі көрсеткіштер он жылдағы ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Физикалық мәнде ағымдағы импорт көлемі 12%, ақшалай түрде 17% жоғары.
Моңғолия жылқы етінің негізгі жеткізушісі болды, ол барлық жеткізілімнің 60%-ын құрады, импорт өткен жылмен салыстырғанда 3,6 есе өсті. Моңғолияның жылқы етін импорттаудағы үлесі соңғы онжылдықта – 2022 жылы бір рет қана ұқсас болды.
Қазақстандағы өндіріске келетін болсақ, алдын ала мәліметтер 2025 жылы сою көлемі 177,9 мың тоннаны құрайтынын көрсетеді, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 4%-ға жоғары. Импорттың өсуі жылқы етін тұтынудың жалпы көлемінің шамалы өсуін көрсетеді.
2025 жылдың қаңтар–қараша айлары аралығында Қазақстан шетел нарығына 124 тонна жылқы ет жөнелтті, оның барлығы Өзбекстанға бағытталған. Бұл – алдыңғы жылдармен салыстырғанда бұрын-соңды болмаған көрсеткіш. Өйткені соңғы он жыл ішінде сыртқа шығарылған жылқы етінің жиынтық көлемі бар-жоғы 47,5 тоннаны ғана құраған.