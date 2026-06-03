Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек заңнамасын жетілдіруге қатысты түзетулерге қол қойды
Президент еңбек заңнамасына енгізілген түзетулерді мақұлдады.
Бүгiн 2026, 18:43
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Бүгiн 2026, 18:43Бүгiн 2026, 18:43
187Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек заңнамасын жетілдіруге қатысты түзетулерге қол қойды.
Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
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