Жүргізуші куәлігін таныстары арқылы әперуге уәде берген астаналық сотталды
Астанада алты азаматқа таныстары арқылы жүргізуші куәлігін әперуге уәде берген ер адамға қатысты үкім шығарылды. Келтірілген жалпы шығын 2,3 миллион теңгені құрады.
Алаяқтың әрекет ету тәсілі
Қалалық прокуратураның мәліметінше, ер адам елорда тұрғындарын өз таныстары арқылы жүргізуші куәлігін алуға көмектесе алатынына сендірген.
Оның уәделеріне сенген алты адам оған ақша берген. Алайда ол өз міндеттерін орындамай, алынған қаражатты жеке мақсаттарына жұмсаған.
Келтірілген шығынның жалпы көлемі 2,3 миллион теңгені құрады.
Сот қандай жаза тағайындады?
Сотта прокурор сотталушының кінәсін толық дәлелдеді.
Сот оның шын жүректен өкінгенін және келтірілген шығынды ішінара өтегенін ескерді. Нәтижесінде ер адамға пробациялық бақылау орната отырып, 3 жыл 6 ай бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.
Бұдан басқа, жаза мерзімі бойы сотталған адам жыл сайын 100 сағатқа мәжбүрлі еңбекке тартылады.
Қандай шектеулер қойылды?
Сотталған адамға бірқатар міндеттер жүктелді. Атап айтқанда, оған пробация қызметіне ескертпестен тұрғылықты жері мен жұмысын ауыстыруға тыйым салынады.
Сондай-ақ алкогольді ішімдіктерді тұтынуға байланысты ойын-сауық орындарына баруға және түнгі уақытта - сағат 22:00-ден 06:00-ге дейін тұрғылықты жерінен тыс жерде болуға шектеулер қойылды.
Жұмысы болмаған жағдайда ол жұмыссыз ретінде тіркелуге және сот белгілеген басқа да талаптарды орындауға міндетті.
Сот үкімі заңды күшіне енді.
Қадағалау органы азаматтарды қырағылық танытуға және заңда белгіленген тәртіпті айналып өтіп, мәселелерді шешуге уәде беретін тұлғаларға ақша бермеуге шақырады.
Сондай-ақ ведомство мемлекеттік қызметтерді алудың тек заңды тәсілдерін ғана пайдалану қажеттігін еске салды.
Еске салайық, бұған дейін мемлекеттік бағдарламамен «үй алғысы келген» ақтөбелік 10 млн теңгесінен айырылды.
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