«Жұмыста қысым көрсетті»: Көкшетауда қаза тапқан сот қызметкерінің отбасы тергеуді талап етіп отыр
Отбасының мәліметінше, Аянға үнемі моральдық және психологиялық қысым көрсетілген.
Көкшетау қалалық соты әкімшілігінің қаза тапқан басшысы Аян Дүйсековтің отбасы мемлекеттік органдарға оның өлім жағдайын мұқият тексеруді сұрап жүгінді. Жақындарының айтуынша, соңғы айларда ер адам жұмыста моральдық және психологиялық қысымға ұшыраған болуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аян Дүйсеков Көкшетау қалалық соты әкімшілігінің басшысы қызметін атқарған. Threads желісіндегі жарияланымда туыстары оның өз мамандығына адал болғанын және сот жүйесінде мансабын жалғастыруды жоспарлағанын айтты.
«Аян адал, парасатты және жауапты жан болды. Ол оңай жолды іздеген жоқ – өз еңбегімен, білімімен және мамандығына деген адалдығымен кәсіби өсуге біртіндеп қол жеткізді. Оның артында республикалық деңгейдегі жетістіктерді қоса алғанда, көптеген кәсіби табыстар тұрды», – делінген жарияланымда.
Отбасының айтуынша, Дүйсеков көп жұмыс істеген. Соның ішінде демалыс күндері де және жұмыс уақытынан тыс уақытта да еңбек еткен. Бұл ретте оны үйде жұбайы мен екі кішкентай баласы күтіп отырған. Туыстары ер адамның болашақта судья болуды жоспарлағанын атап өтеді.
«Ол жұмысқа бар күнін арнады. Күндіз де, түнде де жұмыс істеді. Демалыс күндері де жұмысқа шықты. Оны жұмыс уақытынан тыс уақытта да шақырып алатын еді. Мұның бәрі үйде оны жас жұбайы мен екі кішкентай баласы күтіп отырғанына қарамастан болды. Бірақ жұмыста оған не болды?», – деді туыстары.
Алайда туыстарының айтуынша, соңғы айларда жұмыстағы жағдай өзгерген. Отбасы Дүйсековке моральдық және психологиялық қысым көрсетілгенін мәлімдеді.
«Отбасының мәліметінше, Аянға үнемі моральдық және психологиялық қысым көрсетілген. Оған өз міндеттерін тыныш атқаруға мүмкіндік бермеген. Отбасының пікірінше, оған қатысты әділетсіз тәртіптік жаза қолданылған», – деп жазды жақындары.
Туыстары қызметтік баспанаға қатысты мән-жайды да жеке тексеруді сұрайды. Олардың айтуынша, пәтер берілгеннен кейін бірнеше ай өткен соң Дүйсеков пен оның отбасын көшіру мәселесі туындаған.
Сондай-ақ жақындары құзырлы органдардан ер адамға қызметкерлер тарапынан қысым жасалғанын анықтауды және лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға беруді сұрайды. Отбасы Дүйсеков қайтыс болғаннан кейін кейбір қызметкерлердің еңбек демалысына (ауруханаға) кеткені туралы ақпаратты тексеруді де өтінеді.
Полиция не деді?
Ақмола облысы Полиция департаменті BAQ.KZ сауалына берген жауабында болған оқиғаның мән-жайы сотқа дейінгі тергеу шеңберінде анықталып жатқанын хабарлады.
«Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жариялауға жатпайды», – деп хабарлады Ақмола облысының ПД.
Әзірге полиция тергеудің басқа тұстарын жарияламады.
Еске салайық, бұған дейін Аралда учаскелік полиция инспекторын өлтірді деген 39 жастағы күдікті қамауға алынды.
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