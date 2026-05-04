Жүк көлігінде жасырынған «тірі тауар»: Заңсыз көші-қон арнасының жолы кесілді
Көліктен адамдарды жасырын тасымалдауға арналған арнайы жабдықталған жасырын тайник анықталды.
Павлодар облысында заңсыз көші-қонның жасырын арнасы жойылды. Криминалдық полицияның жедел уәкілдері арнайы операция нәтижесінде мемлекеттік шекара арқылы заңсыз транзитті ұйымдастырудың батыл әрекетіне тосқауыл қойды.
Жедел іс-шаралар барысында Ресей Федерациясы арқылы Қазақстанға өз отандастарын тасымалдау схемасын құрған Өзбекстан Республикасының азаматы ұсталды. Ер адам қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін MAN маркалы автокөлігін пайдаланған.
Көлікті тексеру кезінде жедел уәкілдер адамдарды жасырын тасымалдауға арналған арнайы жабдықталған жасырын орынды (тайникті) анықтады.
Автокөлік тәркіленіп, мамандандырылған тұраққа қойылды. Ұйымдастырушыға қатысты тергеу амалдары жүргізілуде.
Көлік құралын ұсыну және ілеспе қызметтер көрсету арқылы заңсыз көші-қонды ұйымдастыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Іс бойынша оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға және ұсталған адамның осыған ұқсас басқа да фактілерге қатыстылығын тексеруге бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, - деп хабарлады Павлодар облысы ПД Криминалдық полиция басқармасының бастығы Жаслан Танжанов.
Еске салайық, бұған дейін Жамбылда шетелдіктерді шекарадан заңсыз өткізген топ ұсталды.
