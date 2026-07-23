ЖСДП Астанада орталық сайлауалды штабын ашты
Астанада Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның (ЖСДП) сайлауалды штабының ашылуы мен тұсаукесері өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Бүгін біз сайлауалды штабымыздың тұсаукесерін өткізіп жатырмыз. Үгіт-насихат науқанымыздың дәл осы шарадан басталуының символдық мәні бар. Бізде бүкіл үгіт-насихат кезеңіне арналған іс-шаралар жоспарланған. Адамдар жұмысымызды бақылап, іс-шараларымызға қосыла алуы үшін не болып жатқанын және қалай өтіп жатқанын көрсетіп, айтып отырамыз», - деді партия төрағасы Асхат Рахымжанов.
Ол сайлауалды кампания барысында партия сайлаушыларға өз идеяларын жеткізуді көздейтінін және жеңістен үмітті екенін атап өтті.
Рахымжанов партия өткен сайлаудың қорытындылары мен Парламент Мәжілісінің VIII шақырылымы депутаттарының жұмысын ескере отырып, өзінің электоралдық базасын кеңейтуді жоспарлап отырғанын қоса айтты.
Оның айтуынша, партия көпбалалы аналармен, инклюзивті қоғам өкілдерімен және басқа да әлеуметтік топтармен жұмысты жалғастырды.
«Біздің тізімде кәсіби мамандар мен сарапшылар бар. Олардың барлығы партияда ұзақ уақыт бойы еңбек етіп, өздеріне ең жақын әрі біліктілігі жететін мәселелермен айналысып келеді», - деді Рахымжанов.
Бұдан кейін ЖСДП төрағасы үгіт-насихат науқаны мен партияның республикалық сайлауалды штабын ашық деп жариялады.
Іс-шара аясында кандидаттар мен сайлаушылармен өзара әрекеттесудің интерактивті форматтары таныстырылды.
Олардың бірі – азаматтармен тікелей байланысты белгілейтін «Халық телефоны» арт-объектісі болды. Ретро-аппараттың тұтқасын көтеру арқылы штабқа келгендер партияға өз аманатын жазып қалдыра алды или қазақстандықтардың – дәрігерлердің, шахтерлердің, мұғалімдердің, студенттер мен көпбалалы аналардың шынайы оқиғалары мен өтініштерін тыңдай алды.
Сондай-ақ алаңда «Болашақ Құрылтайға хат» арнайы брендингтелген пошта жәшігі орнатылды. Оған шараға қатысушылар Қазақстан Республикасының Құрылтайындағы майдандас ЖСДП фракциясына өз ұсыныстарын, өтініштері мен аманаттарын сала алды.
Тағы бір интерактивті жоба «Ашық пікір мінбері» (немесе «Үн қату кабинасы») арнайы бейнекабинасы болды. Онда кез келген тілек білдіруші бір минут ішінде болашақ депутаттарға үндеу жазып, өзін толғандырған оқиғасымен бөлісе алады, жақындарына сәлем жолдап немесе саясатқа қатысы жоқ тақырыптарда өз ойын айта алды.
Айта кетейік, ЖСДП-дан Ұлттық құрылтайға 33 кандидат тіркелген.
Ең оқылған:
- «Артында үш баласы қалды»: Алакөлде қаза тапқан ер адамға қатысты жаңа деректер тарады
- Алматы – Қорғас тасжолындағы қайғылы жол апаты: Күдіктінің қанынан алкоголь анықталған
- Сыйақы үшін Бангкоктан Алматыға біреудің чемоданын алып келген бойжеткен сотталып кетті
- «Ала сөмкеге кіріп, киімін ауыстырған»: Павлодарда жол үстінде видео түсірген бойжеткен жауапқа тартылды
- Атырауда дүкен кассасынан 2,5 миллион теңге ұрлаған күдікті ұсталды