Қытай мен Непалда мұздық опырылудың алдында тұр

5 Қыркүйек 2026, 20:49
АВТОР
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pixabay.com 5 Қыркүйек 2026, 20:49
5 Қыркүйек 2026, 20:49
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Фото: pixabay.com

Қытай мен Непал шекарасындағы мұздықта ірі жарықтар пайда болып, оның опырылу қаупі күшейді. Мамандар мұздың көлге құлауы жаңа жойқын селге әкелуі мүмкін екенін ескертті.

Қытайдың Су ресурстары министрлігі Куоцзян өзенінің жоғарғы ағысындағы мұздықтың алдыңғы бөлігінде пайда болған жарықтардың қауіпті деңгейде ұлғайып жатқанын хабарлады.

Үлкен мұз массасы шатқалдың үстінде ілініп тұр және кез келген сәтте опырылып құлауы мүмкін.

26 тамызда пайда болған Чунчунг-Цо бөгелме көлінің маңындағы өзен арнасы тұрақты күйде қалып отыр.

Алайда 4-6 қыркүйек аралығында болжанған 10-30 мм жауын-шашын тұрақсыз беткейлерді одан әрі шайып, жағдайды ушықтыруы мүмкін.

Егер мұздық көл ойпатына опырылып түссе, өзен ағысын бөгеп, жаңа әрі қуатты сел толқынын туындатуы ықтимал. Бұл төменгі ағыста орналасқан Непал елді мекендеріне қауіп төндіреді.

Қытай билігі гидрологиялық мәліметтерді непалдық құтқарушыларға тәулік бойы үздіксіз жіберіп отыр.

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