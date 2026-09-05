Қытай мен Непалда мұздық опырылудың алдында тұр
Қытай мен Непал шекарасындағы мұздықта ірі жарықтар пайда болып, оның опырылу қаупі күшейді. Мамандар мұздың көлге құлауы жаңа жойқын селге әкелуі мүмкін екенін ескертті.
Қытайдың Су ресурстары министрлігі Куоцзян өзенінің жоғарғы ағысындағы мұздықтың алдыңғы бөлігінде пайда болған жарықтардың қауіпті деңгейде ұлғайып жатқанын хабарлады.
Үлкен мұз массасы шатқалдың үстінде ілініп тұр және кез келген сәтте опырылып құлауы мүмкін.
26 тамызда пайда болған Чунчунг-Цо бөгелме көлінің маңындағы өзен арнасы тұрақты күйде қалып отыр.
Алайда 4-6 қыркүйек аралығында болжанған 10-30 мм жауын-шашын тұрақсыз беткейлерді одан әрі шайып, жағдайды ушықтыруы мүмкін.
Егер мұздық көл ойпатына опырылып түссе, өзен ағысын бөгеп, жаңа әрі қуатты сел толқынын туындатуы ықтимал. Бұл төменгі ағыста орналасқан Непал елді мекендеріне қауіп төндіреді.
Қытай билігі гидрологиялық мәліметтерді непалдық құтқарушыларға тәулік бойы үздіксіз жіберіп отыр.
Ең оқылған:
- Вэнс Иранға қарсы АҚШ-қа көмектесіп жатқан елдерді атап, күтпеген мәлімдеме жасады: Тізімде кімдер бар?
- Президент тапсырма берді: Астана, Алматы, Шымкентте қалдықтарды кәдеге жарататын зауыттар салынады
- Қазақстанда мүгедектігі бар адамдарға қандай жәрдемақы мен төлемдер беріледі?
- Түркістан облысында көпбалалы ана отбасылық жанжалдан кейін көз жұмды
- Алматыда 5 жасар бала үш магнит жұтып қойып, асқазанында ауруды асқындырып алған