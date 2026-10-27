Жиһаз жасатамын деп 3 миллион теңгеден айырылды: Ақтөбеде тұрғынның үстінен бірнеше арыз түсті
Жиһаз жасап беремін деген уәде бірқатар азаматқа шығын әкелген болуы мүмкін. Полиция күдіктінің әрекетіне қатысты жаңа деректерді анықтады.
Ақтөбеде жиһаз жасап беремін деп, тапсырыс берушілердің ақшасын иемденді деген күдікпен 27 жастағы жергілікті тұрғын анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол бір азаматтан 3 миллион теңгеден астам ақша алған. Полиция оның осыған ұқсас тағы 15 дерекке қатысы болуы мүмкін екенін анықтады.
Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жедел іс-шаралар барысында күдікті анықталып, полиция бөліміне жеткізілген.
Тергеу деректеріне сәйкес, ер адам жиһаз жасап беруге уәде етіп, тапсырыс берушілердің бірінен 3 миллион теңгеден астам қаражатты иемденген. Қазіргі уақытта оның осыған ұқсас тағы 15 жағдайға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.
Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап, ықтимал зардап шеккен азаматтарды іздестіруге бағытталған тергеу әрекеттерін жүргізуде.
Полиция азаматтарды сақ болуға шақырды
Құқық қорғау органдары жиһаз жасату немесе басқа да қызметтерге тапсырыс беру кезінде орындаушыны алдын ала тексеруге кеңес береді. Сондай-ақ жұмыс мерзімі, құны және төлем тәртібі көрсетілген жазбаша келісімшарт жасасып, ақшаның берілгенін растайтын құжаттарды сақтау маңызды.
Алаяқтық белгілері байқалған жағдайда полицияға дереу хабарлау қажет.
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