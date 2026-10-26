Астанадағы рейд: 27 шетелдік Қазақстаннан шығарылды

Полиция өкілдері елорда тұрғындары мен қонақтарын Қазақстан заңнамасының талаптарын сақтауға шақырды.

26 Қазан 2026, 04:20
АВТОР
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istockphoto 26 Қазан 2026, 04:20
26 Қазан 2026, 04:20
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Фото: istockphoto

Астанада «Құқықтық тәртіп» жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде 2 300-ден астам құқық бұзушылық анықталды. Нәтижесінде 27 шетел азаматы Қазақстан аумағынан шығарылды.

Елорда Полиция департаментінің мәліметінше, іс-шара барысында полиция қызметкерлері көшелер мен қоғамдық орындардағы патрульдеу жұмыстарын күшейткен. Негізгі назар құқық бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға және қылмыстардың жолын кесуге аударылған.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 2 300-ден астам құқық бұзушылық анықталды. Қазақстан Республикасының аумағынан 27 шетел азаматы шығарылды, делінген полиция хабарламасында.

Полиция өкілдері елорда тұрғындары мен қонақтарын Қазақстан заңнамасының талаптарын сақтауға шақырды.

Айта кетейік, «Заң мен тәртіп» қағидаты Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұстанатын негізгі бағыттардың бірі. Ол қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, құқықтық тетіктерді нығайтуға, құқық бұзушылықтарға төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруға және заң талаптарын қатаң сақтайтын қоғам құруға бағытталған.

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