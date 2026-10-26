Қазақстанда күн қайта жылынады

Дегенмен түнде үсік сақталады.

26 Қазан 2026, 18:19
АВТОР
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©BAQ.KZ 26 Қазан 2026, 18:19
26 Қазан 2026, 18:19
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Фото: ©BAQ.KZ

27–29 қазан аралығында Қазақстан аумағындағы ауа райын ауқымды антициклон қалыптастырады. «Қазгидромет» синоптиктері күннің жылынатынын болжады.

Еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Түнгі уақытта елдің барлық дерлік өңірінде ауа температурасы нөлден төмендейді. Ал күндіз ауа біртіндеп:

  • солтүстік пен шығыста – +5…+10 градусқа дейін;

  • батыста – +15…+20 градусқа дейін;

  • республиканың оңтүстігінде – +12…+17 градусқа дейін жылынады.

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