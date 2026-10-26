Қазақстанда күн қайта жылынады
Дегенмен түнде үсік сақталады.
26 Қазан 2026, 18:19
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26 Қазан 2026, 18:1926 Қазан 2026, 18:19
141Фото: ©BAQ.KZ
27–29 қазан аралығында Қазақстан аумағындағы ауа райын ауқымды антициклон қалыптастырады. «Қазгидромет» синоптиктері күннің жылынатынын болжады.
Еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Түнгі уақытта елдің барлық дерлік өңірінде ауа температурасы нөлден төмендейді. Ал күндіз ауа біртіндеп:
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солтүстік пен шығыста – +5…+10 градусқа дейін;
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батыста – +15…+20 градусқа дейін;
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республиканың оңтүстігінде – +12…+17 градусқа дейін жылынады.
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