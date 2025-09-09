ЖИ жемқорлықты азайтуға ықпал етеді – сарапшы

Мемлекет басшысы өз жолдауында елдің экономикалық даму бағытын нақты айқындады. Президент экономиканы әртараптандыруға, цифрлық технологияларды енгізуге және салық саясатын қайта қарауға басымдық берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жолдауда Әсіресе, инвестиция тарту саясаты ерекше аталды. Соңғы жылдары Қазақстанға құйылған қаржының едәуір бөлігі шикізат саласына бағытталып келгені белгілі. Президент бұл ұзақ мерзімді тәуелділіктің ел үшін қауіпті екенін ашық айтты. Сондықтан ендігі міндет инвестицияны өңдеуші өнеркәсіпке, аграрлық секторға және жоғары технологиялық жобаларға шоғырландыру. Бұл қадам шетелдік инвесторлар үшін де, отандық кәсіпкерлер үшін де жаңа мүмкіндіктер ашады. Егер нақты секторға көңіл бөлінсе, өндіріс көлемі артып, жаңа жұмыс орындары ашылып, халықтың тұрмысы жақсарады, - дейді экономист Бауыржан Ысқақ.
Президент жолдауда жасанды интеллект саласындағы даму Қазақстан экономикасын жаңа деңгейге шығаратынын атап өтті.
Бұл технология мемлекеттік басқаруды жетілдіруге, цифрлық код негізінде мемлекеттік қызмет көрсетуді жеңілдетуге және жемқорлық тәуекелдерін азайтуға ықпал етеді. Мұның бәрі халықтың мемлекетке деген сенімін арттырады. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жасанды интеллектті белсенді дамытқан елдер жаңа экономикалық серпінге қол жеткізуде. Қазақстан да осы бағытты дамудың стратегиялық векторы ретінде таңдады, - дейді ол.
Қазақстан қазіргі уақытта шетелдік инвесторлар үшін сенімді серіктес ретінде қалыптасып отыр. Президент жолдауында сыртқы саясат пен экономиканың үйлесімі де назардан тыс қалмады.
Халықаралық аренадағы беделіміз отандық бизнеске жаңа нарықтарға шығуға жол ашады. Бұл ретте Қазақстанды аймақтық экономикалық хабқа айналдыруға зор мүмкіндік бар, әсіресе көлік-логистика саласында. Мұндай қадамдар ел экономикасының тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін күшейтеді, - деді Бауыржан Ысқақ.
Жолдауда ұлттық даму жоспары да басты назарда болды.
Мемлекет басшысы Үкіметке ұлттық даму жоспарын жүйелеуді тапсырды. Бұл құжат қағаз жүзінде қалып қоймай, нақты іс-шаралар жоспары болуы тиіс. Орта мерзімді экономикалық саясаттың айқындылығы бизнестің сенімін арттырады. Ал қарапайым халық үшін бұл экономикалық саясаттың нәтижесін күнделікті өмірде сезіну деген сөз. Жолдауда көтерілген бастамалар Қазақстанды шикізаттық тәуелділіктен арылтып, жаңа индустриялық және цифрлық кезеңге дайындауды көздейді. Инвестицияны өндіріс пен инновацияға бағыттау, дамыту, жасанды интеллектке жол ашу елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған маңызды қадамдар, - деді экономистс сарапшы Бауыржан Ысқақ.