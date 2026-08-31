Жезқазғанда кафеден өрт шықты

Оқиғадан зардап шеккендер жоқ.

31 Тамыз 2026, 06:33
АВТОР
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Скриншот 31 Тамыз 2026, 06:33
31 Тамыз 2026, 06:33
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Фото: Скриншот

Жезқазған қаласындағы Алашахана көшесінде бес қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан кафеден өрт шықты.

ТЖМ мәліметінше, кафеде жиһаз жанып, өрт 5 шаршы метр аумақты шарпыған. Құтқарушылар өртті жарты сағат ішінде сөндіріп, жалынның таралуына жол бермеді.

Сондай-ақ кафеден бір газ баллоны қауіпсіз жерге шығарылды.

Оқиғадан зардап шеккендер жоқ.

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