Жезқазған әкімі қызметінен кетті: Қайрат Шайжанов тұрғындармен қоштасты
Қайрат Шайжанов Жезқазған әкімі қызметін аяқтағанын мәлімдеді. Ол қала тұрғындарына алғысын айтып, бұл шешімге қатысты жүрекжарды сөзін жеткізді.
17 Қыркүйек 2026, 09:13
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17 Қыркүйек 2026, 09:1317 Қыркүйек 2026, 09:13
219Фото: instagram.com/kairatsh_08
Жезқазған қаласының әкімі Қайрат Шайжанов қала басшысы қызметіндегі жұмысын аяқтағанын мәлімдеді.
Құрметті Жезқазған қаласының тұрғындары, қадірлі жерлестер! Бүгін – мен үшін ерекше толқынысқа толы күн. Қала әкімі лауазымындағы қызметімді аяқтап, сіздермен қоштасатын сәт те келіп жетті, – деді Қайрат Шайжанов.
Ол өзіне сенім артып, қызмет барысында қолдау көрсеткен барша жезқазғандыққа шынайы алғысын білдірді.
Мен үшін Жезқазған – жай ғана қызмет атқарған қала емес. Бұл – тағдырыммен, еңбегіммен, естеліктеріммен байланысқан туған жер, – деді ол.
Айта кетейік, Қайрат Шайжанов Жезқазған қаласының әкімі қызметіне 2022 жылғы маусымда тағайындалған еді.
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