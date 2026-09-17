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  • Жезқазған әкімі қызметінен кетті: Қайрат Шайжанов тұрғындармен қоштасты

Жезқазған әкімі қызметінен кетті: Қайрат Шайжанов тұрғындармен қоштасты

Қайрат Шайжанов Жезқазған әкімі қызметін аяқтағанын мәлімдеді. Ол қала тұрғындарына алғысын айтып, бұл шешімге қатысты жүрекжарды сөзін жеткізді.

17 Қыркүйек 2026, 09:13
АВТОР
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instagram.com/kairatsh_08 17 Қыркүйек 2026, 09:13
17 Қыркүйек 2026, 09:13
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Фото: instagram.com/kairatsh_08

Жезқазған қаласының әкімі Қайрат Шайжанов қала басшысы қызметіндегі жұмысын аяқтағанын мәлімдеді.

Құрметті Жезқазған қаласының тұрғындары, қадірлі жерлестер! Бүгін – мен үшін ерекше толқынысқа толы күн. Қала әкімі лауазымындағы қызметімді аяқтап, сіздермен қоштасатын сәт те келіп жетті, – деді Қайрат Шайжанов.

Ол өзіне сенім артып, қызмет барысында қолдау көрсеткен барша жезқазғандыққа шынайы алғысын білдірді.

Мен үшін Жезқазған – жай ғана қызмет атқарған қала емес. Бұл – тағдырыммен, еңбегіммен, естеліктеріммен байланысқан туған жер, – деді ол.

Айта кетейік, Қайрат Шайжанов Жезқазған қаласының әкімі қызметіне 2022 жылғы маусымда тағайындалған еді.

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