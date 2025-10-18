Жетісу жастары Олимпиада чемпиондарымен кездесті

Жетісу облысында Олимпиада жүлдегерлері мен еліміздің танымал спортшылары жастармен кездесті. Бұл кездесу «Бұқаралық спорт - болашақ жеңістердің бастауы» спорттық іс-шарасының аясында өткізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Атап айтқанда, осы күні Талдықорғандағы «Жастар» спорт сарайына Олимпиада жұлдыздары Ермахан Ыбрайымов, Ольга Шишигина, Юрий Мельниченко, Евгений Яровенко, Сергей Котенко, Мәулен Мамыров, Владимир Вохмянин, ел футболының аты аңызға айналған қақпашысы Құралбек Ордабаев және басқа да спорт саңлақтары келді. Бұқаралық спортты насихаттау, жастардың саламатты өмір салтын ұстануға және дене шынықтыруға деген қызығушылығын ояту мақсатында ұйымдастырылған кездесуге облыстағы балалар және жасөспірімдер спорт мектептерінің тәрбиеленушілері, жаттықтырушылары, жалпы білім беретін мектептердің спорт үйірмелеріне қатысатын оқушылары мен ата-аналар қатысты.
Іс-шараның ашылуында сөз сөйлеген облыс әкімі Бейбіт Исабаев қонақтарға жылы тілегін білдіріп, Мемлекет басшысының бұқаралық спортқа маңыз беру туралы тапсырмасына сәйкес аталмыш шараның өткізіліп отырғанын жеткізді.
Жетісудың жас спортшылары, сіздердің алдарыңызда Олимпиада чемпиондары отыр. Бір кездері олар да сіздер сияқты үлкен арманға ұмтылған жас бала болған. Бүгінде біздің олимпиадашылардың үлгісі сіздерге мықты мотивация болады, өмірлік өнегесі мен еңбекқорлық қасиеттері сіздердің жүректеріңізге жігер мен жалын ұялатады деп сенемін! – деді Б. Исабаев.
Мұнан соң қонақтар кезекпен сөз алып, жас спортшыларға ақыл-кеңестері мен тілектерін білдірді. Спортшыға керекті басты қасиеттерді атап, шаршамай еңбектенуге шақырды.
Бүгін осы залда отырған балалардың ішінен бәлкім 5-10 жылдан кейін Әлем чемпионы, Олимпиада жүлдегері шығуы әбден мүмкін. Біз де үлкен жеңісті бала күнімізден армандадық. Серік Қонақбаев, Шәміл Серіковтерді теледидардан көріп, сол кісілерге еліктеп өстік. Жай армандап қою аз, ең бастысы тер төгу керек. Бұл жолда ең үлкен қарсылас – өзің. Өзін, өзінің жалқаулығын жеңген адам міндетті түрде чемпион болады, - деді бокстан Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ыбрайымов.
Ал Мәскеудегі Олимпиада ойындарының чемпионы, ватерполшы Сергей Котенко:
Бүгін сіздердің алдарыңызда спорттың қай түрінен болсын жеңістің шыңына шыққан азаматтар келіп отыр. Қай-қайсысынан да үлгі алуларыңызға болады. Жалпы жүрегің қалайтын спорттың түрімен айналысу керек, сонда нәтиже шығады. Қазір тегін секциялар көп, спортпен айналысуға барлық мүмкіндік жасалған. Сондықтан мықты спортшы болу ең бірінші өздеріңе байланысты. Жетісу жері - бұрыннан мықты спортшыларымен танылған өңір. Алдағы уақытта да осы өлкеден әлемді мойындататын чемпиондар шығады деп ойлаймын, - деді ол.
Бұдан әрі кездесу жасөспірімдердің спортшыларға өздерін қызықтырған сауалдарын қойып, пікір алмасуымен жалғасты. Спорт жұлдыздары бокс қолғабы, футбол добы сияқты спорттық құралдарға өз қолтаңбаларын қойып, балалармен бірге естелік суретке түсті.
Балалар да бүгінгі шарадан алған әсері ерекше екенін айтады.
Өзім Талдықорғандағы №18 мектепте 6-сыныпта оқимын. Екі жылдан бері жүзумен айналысамын, оған қоса үстел теннисі үйірмесіне барып жүрмін. Маған спортпен айналысқан ұнайды. Бүгін Олимпиада чемпиондары келеді деген соң оларды жүзбе-жүз көріп, спорттағы өмірі туралы тыңдауға келгенмін, келгеніме қатты қуанып отырмын. Ол кісілердің жеңіс жолындағы түрлі оқиғаларын, жаттығудағы табандылықтары туралы әңгімелерді өз ауыздарынан естідік. Егер болашақта спортшы болуды таңдасам, осы кісілер сияқты чемпион болғым келеді, - дейді Рамазан Жұмабек.
Атап өтсек, облыстың аудан-қалаларындағы 23 спорт мектебінде 23 мыңнан астам тәрбиеленуші спорттың 61 түрімен шұғылданады. Ал өңірде дене шынықтыру және спортпен айналысатын адамдар облыс халқының 42 % құрайды. Жалпы осы жылдың басынан бері өңір спортшылары республикалық және халықаралық деңгейлі жарыстарда 1 мыңнан астам медаль жеңіп алған.