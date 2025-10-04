Жетісу облысында жер сілкінісі тіркелді

Сейсмикалық станциялар желісі 4 қазан күні сағат 17:42-де (Астана уақытымен) Қазақстан аумағында жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жер асты дүмпулерінің ошағы Алматы қаласынан шамамен 209 шақырым солтүстік-шығыста, Қазақстан аумағында орналасқан.
Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жер сілкінісінің есептік күші Текелі қаласы мен Жетісу облысындағы Қарабұлақ кентінде MSK-64 шкаласы бойынша 2 баллды құраған.
Қазіргі уақытта жапа шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.