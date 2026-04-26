Жерге Тунгус метеоритінен төрт есе үлкен астероид жақындап келеді
Ғалымдар Апофис астероиды 2029 жылы Жерге өте жақын өтетінін айтты, бірақ соқтығыс қаупі жоқ.
2029 жылдың сәуір айында Жерге шамамен 350 метр болатын астероид жақындайды – бұл Тунгус метеоритінен шамамен төрт есе үлкен, деп хабарлайды BAQ.KZ РБК-ға сілтеме жасап.
Мамандардың бағалауынша, егер мұндай ғарыш денесі Жермен соқтығысатын болса, планетаға елеулі зиян келтіруі мүмкін. Салыстыру үшін, Тунгус метеориті шамамен 2 мың шаршы шақырым аумақта орманды жаппай құлатқан, ал диаметрі шамамен 22 метр болған Челябі метеориті атмосферада қуатты жарылыс тудырған.
Челябі метеоритін еске түсірейік, ол небәрі 22 метрлік астероид еді, бірақ атмосферадағы жарылыс бірнеше атом бомбасының қуатына тең болды. Ал Тунгус метеориті шамамен 50 мегатоннаға бағаланады, яғни “Царь-бомбаға” тең жарылыс. Ал бұл астероид одан төрт есеге жуық үлкен, – деді Краснодардағы Орыс географиялық қоғамының астрономия және космонавтика орталығының жетекшісі, Кубань мемлекеттік университетінің астрофизикалық обсерваториясының меңгерушісі Александр Иванов.
Әңгіме Апофис атты астероид туралы болып отыр. Оның айтуынша, 2029 жылы ол Жерден шамамен 32–38 мың шақырым қашықтықта өтеді.
Астероид Жерге 6 млн шақырымнан да жақын келеді, дәлірек айтсақ, 2029 жылы бұл арақашықтық 32–38 мың шақырым шамасында болады. Бұл оның қауіпті екенін көрсетеді, – деді ол.
Ал Пулково обсерваториясының жетекші ғылыми қызметкері Георгий Гончаров соқтығыс қаупі жоқ екенін нақтылады.
Жерге нақты соқпайды, бірақ геостационарлық спутниктер орналасқан аймақ арқылы өтеді. Телехабар таратуда қиындықтар болуы мүмкін, болмауы да мүмкін, – деді ол.
Апофис астероиды 2003 жылы ашылған, содан бері ғалымдар оны тұрақты бақылауда ұстап келеді. Мамандардың айтуынша, 2029 жылдың 13 сәуірінде оны жай көзбен көруге болады.
CNN мәліметінше, бұл аспан денесі Жерге Айдан шамамен он есе жақын қашықтықта өтеді. Оны Еуропа, Африка және Азияда тұратын шамамен 2 млрд адам бақылай алады.
Еуропалық ғарыш агенттігі астероидқа Ramses атты ғарыш аппараты жіберілетінін хабарлады. Қазір бұл миссияға дайындық басталған.
Ең оқылған: