Трамп: АҚШ Иран инфрақұрылымын қалпына келтіруге қатысады
Дональд Трамп бұл Маршалл жоспарына ұқсайтынын растады.
Бүгiн 2026, 04:52
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Бүгiн 2026, 04:52Бүгiн 2026, 04:52
69Фото: Reuters
АҚШ президенті Дональд Трамп ABC News-ке берген сұхбатында Вашингтон қақтығыс салдарынан қираған Иран инфрақұрылымын қалпына келтіруге қатысуы мүмкін екенін айтты.
Бұл туралы ТАСС агенттігі хабарлады.
Білесіз бе, олар бір триллион доллар туралы айтып жатыр, мүмкін одан да көп. Сондықтан біз қалпына келтіру жұмыстарына, оны қалпына келтіруге көмектесуге қатысатын шығармыз, – деп атап өтті Ақ үй басшысы.
Журналист бұл Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін АҚШ-тың Еуропа елдеріне көрсеткен көмегін көздейтін Маршалл жоспарына ұқсай ма деген сұрақ қойды.
Трамп бұл сұраққа оң жауап беріп, сонымен қатар АҚШ Иран мұнайының жартысын алатынын қосты.
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