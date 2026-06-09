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  • Ресеймен жақындасқан Ким Чен Ын енді Қытаймен байланысын күшейтпек: Көшбасшылар не туралы келісті?

Ресеймен жақындасқан Ким Чен Ын енді Қытаймен байланысын күшейтпек: Көшбасшылар не туралы келісті?

Пхеньяндағы келіссөздерден кейін екі ел қарым-қатынасында «жаңа тарау» ашылатыны мәлім болды.

Бүгiн 2026, 14:02
АВТОР
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-/KCNA via YNA/dpa Бүгiн 2026, 14:02
Бүгiн 2026, 14:02
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Фото: -/KCNA via YNA/dpa

Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын мен Қытай төрағасы Си Цзиньпин саяси, экономикалық, мәдени, ғылыми және қорғаныс салаларындағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті. Бұл туралы тараптар Си Цзиньпиннің сейсенбі күні Солтүстік Кореяға жасаған сапары барысында келісті.

DPA-International агенттігінің мәліметінше, Солтүстік Кореяның KCNA мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, екі ел басшысы өзара қарым-қатынаста «жаңа кезең ашуға» ұмтылып отыр.

Си Цзиньпин дүйсенбі күні Пхеньянға екі күндік мемлекеттік сапармен келген. Ким Чен Ын қытайлық мейманды ерекше ілтипатпен қарсы алды. Алайда тараптар әзірге Солтүстік Кореяның даулы ядролық бағдарламасы секілді маңызды мәселелерге қатысты көпшілік алдында мәлімдеме жасаудан бас тартып отыр.

Бұл – Қытай көшбасшысының көрші елге соңғы жеті жылға жуық уақыт ішіндегі алғашқы сапары. Қытай Солтүстік Кореяның ең маңызды саяси әрі экономикалық серіктесі саналады. Дегенмен соңғы уақытта Солтүстік Корея Ресеймен байланысын едәуір нығайтты.

Еске салсақ, Си Цзиньпин жеті жылдан кейін Солтүстік Кореяға барды. Қытай басшысын Пхеньян әуежайында Ким Чен Ын қарсы алды.

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