Жерді соңғы үш айдағы ең күшті магниттік дауылдар шарпыды
Магниттік дауыл G3 деңгейіне жетіп, тағы бір тәулікке созылуы мүмкін.
Жарқын поляр шұғыласы байқалған магниттік дауыл тағы бір тәулікке созылуы мүмкін. Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институты мен Сібір бөлімшесінің Күн астрономиясы зертханасы хабарлады.
Магниттік дауыл 10 қазанда басталды. Оның қарқындылығы геомагниттік белсенділіктің бес деңгейлі шкаласы бойынша күшті дауылға сәйкес келетін G3 деңгейіне жетті.
Мұндай қуаттағы магниттік дауыл соңғы рет 2026 жылғы 4 шілдеде байқалған. Ол кезде де Жердің магнит өрісіндегі ауытқулар G3 деңгейіне жеткен. Бұған аптаның басында болған күшті күн жарқылы кезінде Күннен бөлініп шыққан плазма бұлттары себеп болған. Болжам бойынша, Жердегі магниттік ауытқулар тағы бір тәулікке жуық сақталады.
Магниттік дауыл кезінде жарқын поляр шұғылалары байқалады. Оларды географиялық ендігі 50 градустан басталатын аймақтардан да көруге болады.