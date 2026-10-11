Жерде соңғы үш айдағы ең күшті магниттік дауыл тіркелді
Болжам бойынша, Жердің магнит өрісіндегі ауытқулар шамамен тағы бір тәулікке созылуы мүмкін.
Жерде үш айдағы ең күшті магниттік дауыл тіркелді. Жарқын полярлық шұғылалармен қатар жүретін геомагниттік құбылыс тағы бір күнге созылуы мүмкін. Бұл туралы Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институты мен Күн-жер физикасы институтының Күн астрономиясы зертханасы мәлімдеді.
Магниттік дауыл 10 қазанда басталып, G3 деңгейіне жетті. Бұл геомагниттік белсенділіктің бес деңгейлі шкаласы бойынша күшті дауыл саналады.
Мұндай деңгейдегі магниттік дауыл соңғы рет 2026 жылғы 4 шілдеде байқалған. Мамандардың мәліметінше, қазіргі геомагниттік бұзылуларға апта басында болған күшті күн жарқылынан бөлінген плазма бұлттары себеп болған.
Болжам бойынша, Жердің магнит өрісіндегі ауытқулар шамамен тағы бір тәулікке созылуы мүмкін.
Магниттік дауыл кезінде полярлық шұғылалар әдеттегіден төмен ендіктерде де байқалуы ықтимал. Мамандардың дерегіне сәйкес, бұл жолы олар ендігі 50 градус шамасындағы аймақтардан көрінуі мүмкін.
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