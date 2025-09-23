Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жер сілкінісі болды

Бүгiн, 14:17
494
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сан-Франциско шығанағы аймағында жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

АҚШ Геологиялық қызметінің мәліметінше, магнитудасы 4,3 балдық жер сілкінісі түнгі сағат 03:00 шамасында Беркли қаласының оңтүстік-шығысында, Сан-Францисконың қарсы бетінде тіркелген.

Қаза тапқандар мен ауыр зардап шеккендер жоқ.

Редакциямыз түгел дірілдеді. Бұл күтпеген жерден болды, - деп жазды KTVU-TV арнасының жүргізушісі Дэйв Кларк әлеуметтік желіде.

Bay Area Rapid Transit (BART) пойыздарының қозғалысы бірнеше сағатқа кешіктірілді. Мамандар жол қауіпсіздігін тексергеннен кейін қозғалыс қайта қалыпқа келді.

Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, дүмпулерді шамамен 161 шақырым қашықтықтағы Салинас қаласының тұрғындары да сезген.

Бұл – адамдарға анық сезілетін, бірақ аса ауқымды емес жер сілкіністерінің бірі, - деді Монтерейдегі Ұлттық метеорологиялық қызмет өкілі Брейден Мердок.

USGS мәліметінше, Беркли маңында бұған дейін 2018 жылдың 4 қаңтарында магнитудасы 4,4 жер сілкінісі тіркелген.

